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حصر أموال الإخوان تتحفظ على شركة صرافة لتجميع الدولارات وتهريبها للخارج

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حصر أموال الإخوان تتحفظ على شركة صرافة لتجميع الدولارات وتهريبها للخارج حصر أموال الإخوان تتحفظ على شركة صرافة لتجميع الدولارات وتهريبها للخارج
قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح غلق شركة النوران للصرافة بجميع فروعها لثبوت قيام الشركة والعاملين بها من عناصر الجماعة الإرهابية بالمضاربة على العملات الأجنبية وبتجميع عملة الدولار الأمريكى والتلاعب بسعره خارج السعر المعلن من البنك المركزي، وتم التحفظ على مبلغ يعادل 9 ملايين جنيه مصري، مع التوصية بشطب الشركة من سجلات البنك المركزي المصري لتعمدها الإضرار بالاقتصاد الوطني.

كما قررت اللجنة التحفظ على مركز العيون لطب وجراحة العيون ومركز القمة للبصريات ومركز تصحيح الأبصار وشركة الأوائل للتنمية العقارية وإدارة المشروعات وشركة أحمد رجب وشركاه وشركة العمار للإستيراد والتصدير والعمار للتجارة والمقاولات، وجميع هذه المراكز والشركات السابقة بالإسكندرية، وشركة سكوير للتوزيع والتجارة، وجمعية روضة المستغفرين الخيرية، وشركة كمبيوتك العالمية والشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم وشركة التنمية العمرانية (سعودي وشركاه) وعدد 65 عنصراً من العناصر المنتمية للجماعة الإرهابية.

كما قامت اللجنة بتغيير الإدارات التنفيذية لشركات إنسباير فارما للصناعات الدوائية وشركة إيجيك (بيت خبرة هندسى)، وشركة أزميل للتنمية العقارية ،وشركة أبراج أزميل.

كما قامت لجنة التفتيش والمراقبة التابعة للجنة التحفظ بالتفتيش المفاجئ علي شركة سولر إمباير للسياحة وأسفر التفتيش عن وجود مخالفات إدارية جارى اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

كما تقوم اللجنة بالتنسيق مع مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو بوزارة التربية والتعليم بشأن إعادة هيكلة جميع المدارس المتحفظ عليها بمعرفة اللجنة والبالغ عددها 110 مدرسة وتعيين قيادات مؤهلة ومدربة لإدارة هذه المدارس في إطار الإستعداد للعام الدراسي الجديد 2016/2017
>واللجنة تهيب بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره من بيانات وأخبار تتعلق بعمل اللجنة.

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