أخبار عاجلة

فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
غدًا.. انطلاق الانتخابات على مقعدي مصيلحي والسادات في البرلمان -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري: كثر الكلام عن مفهوم التجديد حتى أصبحت الكلمة مبتذلة -
مساء dmc - د/أسامة الأزهري: القرآن يحث على حماية النفس من القتل "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

قرية ميت يزيد بالشرقية تنتفض وتقوم بذبح شاب لقتله شقيقين وإصابة الشقيق الثالث لهما

Google+ Print
قرية ميت يزيد بالشرقية تنتفض وتقوم بذبح شاب لقتله شقيقين وإصابة الشقيق الثالث لهما قرية ميت يزيد بالشرقية تنتفض وتقوم بذبح شاب لقتله شقيقين وإصابة الشقيق الثالث لهما

قرية ميت يزيد التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية إشتعلت  بسبب المشكلة التى لها بقايا ثأرية فى الأفق منذ فترة كبيرة . بدأت الحكاية عندما تلقى العميد شهاب فوزى مأمور مركز منيا القمح بلاغا من الأهالى يفيد بأن المتهم ” أحمد طلعت ” قام بإطلاق النار على المجنى عليه الأول ” أحمد عزب ” 26 عاما و أسقطه قتيلا فيما أصاب ألمجنى عليه الثانى شقيقه ” وسيم ” بعدما اطلق النار على قدميه فأصابه . وقد تجمهر الأهالى للقبض على أحمد طلعت المتهم الاول فى القضية ولكن ما حدث بعد ذلك لم يكن فى حسبان الشرطة فقد تمكن أهالى القرية من القبض على أحمد طلعت و قاموا بطعنه أكثر من 100 طعنه تقريبا وقاموا بذبحه آخرا .

أعطى مدير أمن الشرقية الأمر لقوات الأمن المركزى وقوات التدخل السريع تحسبا لأى تجاوزات أخرى ولأى مشاكل أخرى إمتدت لسنوات سابقة . حيث إن بعض الأهالى كشفت عن معلومات تفيد بان المتهم ” أحمد طلعت ” مازال خارج من جدران السجن بعد العقوبة التى قضاها بعد إتهامة فى قتل شقيق المجنى عليهما الأول والثانى .

وبدأت المشكلة اليوم فى الساعات الأولى من يوم الخميس عندما عرف بعض أقارب المجنى عليه ” أحمد سليمان عزب ” أن المتهم ” أحمد طلعت ” يجلس على مقهى بالبلدة بصحبة ” سمير عبد العال ” صديقه والمتهم الثانى فى القضية التى قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات .

وسادت حالة من الحزن بين أهالى القرية على المجنى عليه أحمد سليمان عزب لكونه شخص طيب ومحبوب جدا بين الجميع .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم

صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم

بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به بـ"تفجير المرقسية"

بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به بـ"تفجير المرقسية"

محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء

محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء

بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به في "تفجير المرقسية"

بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به في "تفجير المرقسية"