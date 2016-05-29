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ننشر جدول حفلات المسرح المكشوف خلال شهر رمضان

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إيناس عبدالدايم

إيناس عبدالدايم

أنتهت د.أيناس عبد الدايم “رئيس دار الأوبرا المصرية” م وضع خريطة الحفلات المقرر إقامتها خلال شهر رمضان بالمسرح المكشوف،والتى يبدأ العمل بها بداية من الأربعاء 15يونيو الموافق 10رمضان بالحفل الذى يحييه كورال مركز تنمية المواهب.

ويشارك بالحفلات المطربان على الحجار ومدحت صالح،حيث يغى الأول يوم الجمعه24 يونيو الموافق 19 رمضان،وبعده بيومين يلتقى الثاى بجمهور الأوبرا.

كما يشهد المسرح المكشوف حفلات فرقة المولوية المصرية بقيادة عامر التونى،الفنان محمد محسن وفرقته،فريق عمدان النور،الشيخ زين محمود،الفنان على الهلباوى،فرقة أنغام الشرق بقيادة ابراهيم فاروق،حفل سفارة فلسطين،فرقة الاخوة بو شعر،عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز،فرقة الإنشاد،فرقة يحى خليل،المطربة دينا الوديدى وفرقتها.

وباحتفالية وطنية تختتم فرقة مركز تنمية المواهب الحفلات يوم30 يونيو الموافق 25رمضان.

حفلات الاوبرا

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