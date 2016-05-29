ريال مدريد يتوج بدوري الأبطال الثالث في عهد بيريز

(إفي): حقق فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لقبه الخامس عشر مع الفريق خلال ولايته الثانية، واللقب الثالث في دوري الأبطال، ليتفوق بذلك على لورنزو سانز، الرئيس في الفترة من 1995 وحتى 2000 ، الذي فاز بلقبين، ويتقرب من الرقم المسجل باسم الرئيس التاريخي للميرينجي، سانتياجو برنابيو، صاحب الـ6 ألقاب، في الفترة ما بين 1943 وحتى 1978.

وفي عهد بيريز كرئيس للنادي، فاز الفريق الملكي بثلاثة القاب في دوري الأبطال ومثلها في الليجا ولقب في مونديال الأندية ومثله في كأس الإنتركونتيننتال، وإثنين في كأس السوبر الأوروبي وكأس الملك وثلاثة في كأس السوبر الأوروبي.

وبعدما حقق الفريق اللقب العاشر في دوري الأبطال مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب الحادي عشر، خلال فترتي بيريز، فإن الفرنسي زين الدين زيدان تمكن من إضافة اللقب الحادي عشر بعدما خلف رفائيل بينيتث المقال في منتصف الموسم.

وبعد 12 عاما عجاف فشل فيها الفريق في اعتلاء منصات تتويج البطولة الأكبر على مستوى القارة العجوز منذ آخر لقب مع ديل بوسكي في 2002 ، فشل 10 مدربين في قيادة الفريق لهذا اللقب حتى جاء الدور على أنشيلوتي لينهي هذه العقدة.

وكان زيدان يعمل كمساعد في الطاقم الفني للمخضرم الإيطالي، الذي تمكن من تذوق طعم الفوز باللقب كلاعب ومدرب بعد ستة أشهر فقط من تدريب الفريق عقب إقالة بينيتث من منصبه.