أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ريال مدريد يتوج بدوري الأبطال الثالث في عهد بيريز

Google+ Print
ريال مدريد يتوج بدوري الأبطال الثالث في عهد بيريز ريال مدريد يتوج بدوري الأبطال الثالث في عهد بيريز

(إفي): حقق فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لقبه الخامس عشر مع الفريق خلال ولايته الثانية، واللقب الثالث في دوري الأبطال، ليتفوق بذلك على لورنزو سانز، الرئيس في الفترة من 1995 وحتى 2000 ، الذي فاز بلقبين، ويتقرب من الرقم المسجل باسم الرئيس التاريخي للميرينجي، سانتياجو برنابيو، صاحب الـ6 ألقاب، في الفترة ما بين 1943 وحتى 1978.

وفي عهد بيريز كرئيس للنادي، فاز الفريق الملكي بثلاثة القاب في دوري الأبطال ومثلها في الليجا ولقب في مونديال الأندية ومثله في كأس الإنتركونتيننتال، وإثنين في كأس السوبر الأوروبي وكأس الملك وثلاثة في كأس السوبر الأوروبي.

وبعدما حقق الفريق اللقب العاشر في دوري الأبطال مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب الحادي عشر، خلال فترتي بيريز، فإن الفرنسي زين الدين زيدان تمكن من إضافة اللقب الحادي عشر بعدما خلف رفائيل بينيتث المقال في منتصف الموسم.

وبعد 12 عاما عجاف فشل فيها الفريق في اعتلاء منصات تتويج البطولة الأكبر على مستوى القارة العجوز منذ آخر لقب مع ديل بوسكي في 2002 ، فشل 10 مدربين في قيادة الفريق لهذا اللقب حتى جاء الدور على أنشيلوتي لينهي هذه العقدة.

وكان زيدان يعمل كمساعد في الطاقم الفني للمخضرم الإيطالي، الذي تمكن من تذوق طعم الفوز باللقب كلاعب ومدرب بعد ستة أشهر فقط من تدريب الفريق عقب إقالة بينيتث من منصبه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع