كومان: يونايتد لا يستحق كأس إنجلترا بعد ما فعله مع فان جال

انتقد رونالد كومان المدير الفني لساوثامبتون إدارة مانشستر يونايتد وطريقة تعاملها مع المدير الفني السابق للشياطين الحمر لويس فان جال.

يونايتد أقال لويس فان جال وتعاقد مع جوزيه مورينيو بعدما قاد المدرب الهولندي فريق مانشستر للفوز بكأس إنجلترا.

وقال كومان فيما أبرزته شبكة سكاي سبورتس: "تابعت لفترة طويلة قصة مفاوضات مانشستر يونايتد مع مورينيو في وجود فان جال".

وتابع الهولندي"كل من يعمل في مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز يعرف جيدا أن مفاوضات ناد مثل يونايتد مع مدرب مثل مورينيو لا تتم في يوم وليلة".

وأردف "بالتالي ألا تخطر إدارة يونايتد مدربها فان جال بأنه سيرحل وتظل ضاغطة على أعصابه بأخبار المفاوضات مع مورينيو حتى نهاية الموسم أمر سيئ".

وأكمل "فان جال تعرض لضغط كبير لفترة طويلة وبسبب النادي نفسه ورغم ذلك حافظ على كرماته وأحييه على هذا".

وأتم دفاعا عن مواطنه "لكن ما حدث مع فان جال بإعلان إقالته بعد نهائي كأس إنجلترا يجعلني أقول إن مانشستر يونايتد لم يستحق الفوز باللقب".