الجيش الإسرائيلى يبدأ إنشاء "وحدة ارتباط" مع سكان الجولان السورى

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الجيش الإسرائيلى شرع فى إنشاء "وحدة ارتباط" على الحدود مع سوريا بهدف توثيق العلاقات مع سكان الجانب السورى من هضبة الجولان المحتلة فى شتى المجالات، مثل تقديم العلاج الطبى لجرحى الحرب الأهلية.

وأشارت الإذاعة الأحد، إلى أن "وحدة ارتباط" مشابهة عملت مع لبنان فى إطار قيادة المنطقة الشمالية العسكرية الإسرائيلية وحتى الانسحاب من الجنوب اللبنانى، وكانت تقوم بمهام عسكرية مختلفة فى المنطقة، بما فى ذلك الإشراف على "جيش لبنان الجنوبى" العميل لإسرائيل آنذاك.

وتحتل إسرائيل منذ عام 1967 نحو 1200 كلم من هضبة الجولان السورية وضمتها فى 1981، فى حين لايزال 510 كلم مربعة من الجولان تحت السيادة السورية.

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