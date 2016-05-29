تامر حسني يدعم زوجته في عرض "كايرو فاشون فيستيفال"

قام النجم تامر حسني بدعم زوجته الفنانة بسمة بوسيل التي شاركت بعرض أزياء مساء أمس في المهرجان السادس لـ "كايرو فاشون فيستيفال" بالقاهرة الجديدة بحضور عدد من نجوم الفن والمجتمع

أقيم المهرجان بمول كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة وحرص تامر على متابعة العرض وتبادل الصورة التذكارية مع بسمة وصديقاتها وكانت ضمن الحضور حرم سفير البحرين الشيخ راشد الخليفة وابنتها ، الفنانة كندا علوش ووالدتها ،محمد أحمد ماهر ،ندى السادات ،مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري ،بيري أبو زيد ،المخرجة فدوى مواهب ولينا مواهب و غيرهم.

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