الصحافة التركية تتوقّع زواج مريم أوزيرلي قريباً

سافرت الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام في رحلة رومانسية مع حبيبها الجديد رجل الأعمال التركي ألب أوزجان إلى فرنسا، لكنها اصطحبت معها هذه المرة ابنتها الوحيدة لارا التي أنجبتها من رجل الأعمال التركي الهارب جان أتيش الذي خذلها برفضه إنجاب إبنته منها ثم عاد وتقبل الأمر.

وأمضى الثلاثة مريم وألب ولارا أول إجازة مشتركة لهم معاً في فرنسا.

وحضرت مريم أوزيرلي مع حبيبها ألب أوزجان عروض الأفلام في مهرجان "كان"، السينمائي لمشاركة فيلمها الجديد "جرح أمي" في عروض المهرجان رسمياً، وقد سافرت مبكراً إليه مع ألب قبل حفل الإفتتاح.

وفي فرنسا استمتع ألب أوزجان كثيراً مع لارا الصغيرة إبنة حبيبته مريم، وتمشى معها يداً بيد ما يعكس عمق علاقته، إذ أكدت مريم أن لارا تعتبر ألب والدها الروحي.

هل ستتزوج مريم أوزيرلي قريباً؟

وأثار نشر مريم أوزيرلي صورة إبنتها لارا تتمشى يداً بيد مع حبيبها ألب أوزجان في حسابها الشخصي على أنستقرام الجدل، حيث تساءلت الصحافة التركية: هل ستتزوج مريم من ألب قريباً؟

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