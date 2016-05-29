وليام هيغ يدعم انجلينا جولي في مسيرتها التعليمية

تعتزم النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie نقل تأييدها لحقوق المرأة إلى صفوف التعليم، بعد ان تم تعيينها أخيراً كأستاذة زائرة في كلية لندن للاقتصاد.

وستحاضر جولي في مركز الكلية حول المرأة والسلام والأمن لمدة سنة، وستدرّس الطلاب الجدد في درجة الماجستير، بحسب تقرير نشرته صحيفة "Independent"، على اعتبار أنها عملت لفترة طويلة في تعزيز حقوق اللاجئين، ودعمت إنهاء ختان الإناث.



وقالت: "من المهم أن نوسّع النقاش حول تعزيز حقوق المرأة، والإفلات من العقاب في الجرائم التي تؤثر على النساء خصوصاً، كالعنف الجنسي خلال النزاعات".

وستعمل جولي مع وزير الخارجية البريطاني السابق وليام هيغ، الذي قال إن هذا سيساعد على دعم عملهم في منع العنف الجنسي خلال النزاعات، وتطوير الخبرات والبحوث لمساعدتهم في معالجة ثقافة الإفلات من العقاب، معرباً عن تطلعه للعمل مع الطلاب وبقية زملائه من الأساتذة الزائرين.

هجمة قاسية جداً على أنجلينا جولي بسبب اللاجئين السوريين



