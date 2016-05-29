بالصور.. "توأم" كيم كردشيان الكرواتية تسحر 700 ألف متابع

نجحت خبيرة التجميل الكرواتية إيلينا بريتش في جمع أكثر من 700 ألف متابع لها على إنستقرام، بعدما وُصفت بأنها "توأم" نجمة تلفزيون الواقع العالمية كيم كردشيان Kim Kardashian.

بريتش البالغة من العمر 24 عاماً، تتشارك مع متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديوهات حول كيفية استخدام المكياج.

وقالت إيلينا إنها تعلم أن هناك الكثير من المقارنات التي تجري حولها، ولكن هذا ليس أهم ما في الأمر. وأضافت في تعليق عبر حسابها على إنستقرام أنها تشعر بالسعادة عند مقارنتها مع شخص مثل كيم كردشيان، ولكن من ناحية أخرى تود أن تبقى إيلينا ولا شيء غير ذلك.

وأشارت الى أنها لم تقل أبداً إنها تشبه كردشيان، وعلقت: "إذا كان الناس يحبون أن يقولوا ذلك، ماذا يمكنني أن أفعل؟".

كيم كارداشيان تنشر صورتها مع شبيهتها وتنعي مقلّدتها