أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور.. "توأم" كيم كردشيان الكرواتية تسحر 700 ألف متابع

Google+ Print

الأحد 29-05-2016 14:18

نجحت خبيرة التجميل الكرواتية إيلينا بريتش في جمع أكثر من 700 ألف متابع لها على إنستقرام، بعدما وُصفت بأنها "توأم" نجمة تلفزيون الواقع العالمية كيم كردشيان Kim Kardashian.

بريتش البالغة من العمر 24 عاماً، تتشارك مع متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديوهات حول كيفية استخدام المكياج.

وقالت إيلينا إنها تعلم أن هناك الكثير من المقارنات التي تجري حولها، ولكن هذا ليس أهم ما في الأمر. وأضافت في تعليق عبر حسابها على إنستقرام أنها تشعر بالسعادة عند مقارنتها مع شخص مثل كيم كردشيان، ولكن من ناحية أخرى تود أن تبقى إيلينا ولا شيء غير ذلك.

وأشارت الى أنها لم تقل أبداً إنها تشبه كردشيان، وعلقت: "إذا كان الناس يحبون أن يقولوا ذلك، ماذا يمكنني أن أفعل؟".

 

كيم كارداشيان تنشر صورتها مع شبيهتها وتنعي مقلّدتها

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي