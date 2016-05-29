محافظ الفيوم يخصص ألف متر لإقامة فرع لنقابة التمريض بالمحافظة

التقى المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، اليوم الأحد، الدكتورة كوثر محمود نقيب النقابة العامة للتمريض، بحضور الدكتور ماهر جاويش وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وفى استجابة سريعة، وافق محافظ الفيوم على تخصيص قطعة أرض بمساحة مناسبة، ألف متر، وذلك لإقامة فرع للنقابة بالفيوم، بالإضافة إلى نادى اجتماعى لأعضاء هيئة التمريض وأسرهم.

وأصدر محافظ الفيوم توجيهاته للجهات المعنية بضرورة الإغلاق الفورى لمعاهد التمريض غير المرخصة كافة، التى تستقبل عددًا من الطلاب، حيث إنها تفتقر إلى المعايير التعليمية المتعارف عليها موجهاً الشكر والإشادة لهيئة نقابة التمريض للدور الإنسانى والمهنى، حيث تعمل على تقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع المرضى، مؤكداً على أهمية الدور الذى تلعبه النقابة فى تنظيم العمل النقابى لأعضاء هيئة التمريض.

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