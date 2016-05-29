أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الفيوم يخصص ألف متر لإقامة فرع لنقابة التمريض بالمحافظة

Google+ Print
محافظ الفيوم يخصص ألف متر لإقامة فرع لنقابة التمريض بالمحافظة محافظ الفيوم يخصص ألف متر لإقامة فرع لنقابة التمريض بالمحافظة
التقى المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، اليوم الأحد، الدكتورة كوثر محمود نقيب النقابة العامة للتمريض، بحضور الدكتور ماهر جاويش وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وفى استجابة سريعة، وافق محافظ الفيوم على تخصيص قطعة أرض بمساحة مناسبة، ألف متر، وذلك لإقامة فرع للنقابة بالفيوم، بالإضافة إلى نادى اجتماعى لأعضاء هيئة التمريض وأسرهم.

وأصدر محافظ الفيوم توجيهاته للجهات المعنية بضرورة الإغلاق الفورى لمعاهد التمريض غير المرخصة كافة، التى تستقبل عددًا من الطلاب، حيث إنها تفتقر إلى المعايير التعليمية المتعارف عليها موجهاً الشكر والإشادة لهيئة نقابة التمريض للدور الإنسانى والمهنى، حيث تعمل على تقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع المرضى، مؤكداً على أهمية الدور الذى تلعبه النقابة فى تنظيم العمل النقابى لأعضاء هيئة التمريض.


>- محافظ الفيوم: تطوير 12 مدرسة وفق الخطة الاستثمارية للعام المالى2016/2017

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365