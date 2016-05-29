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هذا ما تخطط له صاحبة أطول شعر في العالم!

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الأحد 29-05-2016 15:12

اشتهرت المرأة الروسية Dashik Gubanov بشعرها الطويل، الذي تركته ينمو منذ عام 2003 من دون أن تقصّه. وقد حصلت على أكثر من 111000 متابعة على انستقرام.

بالفيديو: تقنية جديدة لصبغ الشعر وتغيير الشكل


تشير الصور إلى أنّ شعر Gubanov وصل الآن تقريباً إلى منتصف السّاق. وهي تخطط وفقاً لصحيفة الديلي ميل لترك شعرها ينمو حتى يصل إلى أصابع قدميها. وعندما سئلت عن السبب الذي يدفعها إلى عدم التبرّع بشعرها، قالت إنها ستدرس ذلك بعد أن تحقق هدفها.
إليك ـ بالصور ـ الطول الحقيقي لشعر Dashik Gubanov.

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سيدتي

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