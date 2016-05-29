رموش قوس قزح لأجدد مكياج عيون

تجتاح موضة تعدد الألوان حول العين مواقع التواصل الاجتماعي. فبعد موضة ظلال العيون على شكل قوس قزح، ثم الحواجب المصبوعة بألوان مختلفة، انتشرت الآن موضة الرموش الملوّنة بألوان قوس قزح.

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لطالما كانت الماسكرا الملوّنة منتشرة في عالم المكياج بألوان مختلفة مثل: الأزرق، والأخضر، والبنفسجي. أمّا اليوم، فهذا الاتجاه الجديد يجمع بين ألوان متعددة، بدلاً من لون واحد. هذه الصيحة الجديدة التي تظهر على وسائل الإعلام الاجتماعية تستخدم ظلالاً متعددة لإعطاء شكل قوس قزح على الرموش.

محبّات المكياج يعرضن صورهن على انستقرام لإظهار عيونهن المشرقة تحت تصنيف rainbowlashes#.

إليك طرقاً عديدة للحصول على رموش بألوان قوس قزح:

-يمكنك الاستعانة بالرموش المصطنعة الملوّنة وقصّها، ثمّ تطبيقها بشكل تبدو كألوان قوس قزح.

-أو حتى يُمكن استخدام عدة ألوان من الماسكرا وتطبيق كلّ لون على قطعة من الرمش حتى تحصلي على درجات قوس قزح.

-إن لم تتمكني من العثور على الماسكرا الملوّنة التي تحتاجين إليها، فبإمكانك استخدام الماسكرا العادية السوداء مع ظلال العيون الملوّنة.

لا شكّ في أنّ هذا الاتجاه جريء وجميل، ولكن هل تملكين ـ سيدتي ـ الجرأة الكافية لتطبيق هذا المكياج الغريب؟