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تأييد حبس إكرامى الصباغ سنة بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد

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تأييد حبس إكرامى الصباغ سنة بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد تأييد حبس إكرامى الصباغ سنة بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد
قررت محكمة جنح مستأنف دار السلام اليوم الأحد، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، رفض الاستئناف المقدم من دفاع المتهم إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة أونست للتسويق العقارى وتأييد حبسه لمدة سنة فى قضيتى شيكات بدون رصيد وتعديل حكم أول درجة فى قضية أخرى من سنة لستة أشهر.

وصل المتهم فى حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه حجز المحكمة تحت إشراف العميد محمد الصغير رئيس حرس محكمة جنوب القاهرة.

وفى السياق ذاته، قال المحامى محمد شوقى مرسى دفاع المتهم إكرامى الصباغ إنه سيتقدم بطلب إلى المحكمة، بتأجيل القضية لتمكينه من السداد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد حمدى وعضوية المستشارين أحمد عمر وعامر عبد الله وسكرتارية إبراهيم فرج وحسين السقا.

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