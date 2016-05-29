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وكالة عن وزير خارجية بولندا: الدرع الصاروخية لا تهدد روسيا

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وكالة عن وزير خارجية بولندا: الدرع الصاروخية لا تهدد روسيا وكالة عن وزير خارجية بولندا: الدرع الصاروخية لا تهدد روسيا

فيتولد فاشيكوفسكي

نقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية عن وزير الخارجية فيتولد فاشيكوفسكي قوله يوم الأحد إن الدرع الصاروخية الأمريكية التي ستنشر في بولندا لا تشكل تهديدا لأمن روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال يوم الجمعة الماضي إن بولندا ورومانيا قد تجدان نفسيهما في مرمى الصواريخ الروسية لأنهما تستضيفان عناصر من نظام الدرع الصاروخية الأمريكية الذي ترى فيه موسكو تهديدا لأمنها.

وبحسب رويترز قال فاشيكوفسكي للوكالة في مقابلة نشرت يوم الأحد “الرئيس بوتين يجب أن يعلم جيدا أن النظام الدفاعي المضاد للصواريخ في بولندا لا علاقة له بأمن روسيا. هذا النظام للدفاع عن أوروبا من هجوم صاروخي من الشرق الأوسط.”

وأضاف “ومع ذلك فإن التواجد العسكري (في بولندا) للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي متعددة الجنسيات يأتي استجابة لسلوك عدواني بالفعل من جانب السلطات الروسية يثير فزعنا. وسيكون لهذا الوجود طبيعة دفاعية لا تشكل تهديدا لروسيا.”

 

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