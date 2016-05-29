8 وصفات طبيعية لمكافحة عدوى الجهاز البولى.. الثوم والشاى الأخضر

عدوى الجهاز البولى الميكروبية من الأمراض الشائعة وخاصة بين النساء، حيث تصيب سيدة واحدة من بين كل اثنين خلال مرحلة معينة من حياتهن، ومن أبرز أعراض عدوى الجهاز البولى: الشعور بحرقة بعد التبول، والرغبة المتكررة فى التبول والشعور بآلام فى الظهر أو أسفل البطن وتعكر البول وتغير رائحته، وارتفاع درجة الحرارة عند وصول العدوى للكلى.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من الوصفات الطبيعية التى تساهم فى علاج عدوى الجهاز البولى ومنع حدوثها فى المستقبل، وذلك حسبما نشر مؤخرا على موقع "موجز القراء" الأمريكى، وتشمل:

1. عصير الكرانبيرى أو التوت البرى الأحمر: من أفضل الأطعمة الطبيعية التى تكافح العدوى الميكروبية للجهاز البولى نظرا لاحتوائه على أحد الأحماض "hippuric acid" التى تمنع نمو بكتيريا الإيكولاى، التى تعد من أشهر الميكروبات المسببة لعدوى الجهاز البولى.

>2.فجل الخيل الريفى والثوم: الفجل يتمتع بخواص رائعة مضادة للبكتيريا ويعمل كمضاد حيوى طبيعى، وكما أنه يتميز بخواص مدرة للبول، أما الثوم فيكافح البكتيريا بفاعلية كبيرة ويفضل تناوله طازجا.

>3.الشاى الأخضر: يجب تناول كوبين أو 3 أكواب يوميا، نظرا لغناه بمواد رائعة مضادة للأكسدة تحد من التهابات الجهاز البولى.

>4.المياه: تناول كميات كبيرة من المياه يزيد فرص التخلص من البكتيريا الضارة.

>5.يجب الابتعاد عن المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاى لأنها تسبب تهيج المثانة البولية.

>6.يجب دخول الحمام والتبول بعد العلاقة الحميمة لتجنب دخول البكتيريا المسببة للعدوى إلى القناة البولية.

>7.تناول مكملات فيتامين "ج" أو "سى" يساهم فى التخلص من العدوى الميكروبية للجهاز البولى ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناوله.

>8.عصير التوت الأزرق من الوسائل الفعالة أيضا لمكافحة عدوى الجهاز البولى.

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