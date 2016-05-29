أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

(سانا) : الطيران السوري يدمر آليات لتنظيم “داعش” في ريفي حمص ودير الزور

Google+ Print
(سانا) : الطيران السوري يدمر آليات لتنظيم “داعش” في ريفي حمص ودير الزور (سانا) : الطيران السوري يدمر آليات لتنظيم “داعش” في ريفي حمص ودير الزور

قصف الطيران السوري

أفاد مصدر عسكري سوري، بأن الطيران السوري، دمر اليوم الأحدعشرات الآليات لتنظيم (داعش) خلال طلعاته الجوية على تجمعاته في ريف حمص الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر أن ” الطيران السوري نفذ غارات على أوكار وتحركات لتنظيم (داعش) في بلدة السخنة وشرقها وقرى الطيبة وعنق الهوى وابو الحواديد بالريف الشرقي، مبينا أن الغارات أسفرت عن تكبد التنظيم خسائر بالافراد والعتاد، وتدمير عدد كبير من الاليات المحملة بالأسلحة وأخرى مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة”.

ونوه المصدر الى أنه ” تم تدمير خطوط إمداد لتنظيم (داعش) وآليات مزودة برشاشات متنوعة في ضربات جوية على تحركاتهم في قرية رحوم” أقصى شرق مدينة حمص بنحو 105 كيلومترات .

وأضاف المصدر أن الطيران السوري نفذ طلعات جوية تركزت على محيط جبل ثردة قرب المطار العسكري وفي جنوب وشرق منطقة البانوراما على الاطراف الجنوبية الغربية لمدينة ديرالزور، مما أسفر عن إيقاع خسائر كبيرة بين مسلحي (داعش) وتدمير اليات لهم مزودة برشاشات متنوعة”، والقضاء على مجموعة مسلحة حاولت التسلل الى محيط منطقة البانوراما، واجبار من تبقى منهم على الفرار تاركين جثث قتلاهم.

وأشار المصدر الى أن ” وحدة من الجيش السوري دمرت -أمس- وكرا لتنظيم (جبهة النصرة) يحتوي أسلحة وعتادا حربيا فى قرية عز الدين بمنطقة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا