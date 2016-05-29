(سانا) : الطيران السوري يدمر آليات لتنظيم “داعش” في ريفي حمص ودير الزور

أفاد مصدر عسكري سوري، بأن الطيران السوري، دمر اليوم الأحدعشرات الآليات لتنظيم (داعش) خلال طلعاته الجوية على تجمعاته في ريف حمص الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر أن ” الطيران السوري نفذ غارات على أوكار وتحركات لتنظيم (داعش) في بلدة السخنة وشرقها وقرى الطيبة وعنق الهوى وابو الحواديد بالريف الشرقي، مبينا أن الغارات أسفرت عن تكبد التنظيم خسائر بالافراد والعتاد، وتدمير عدد كبير من الاليات المحملة بالأسلحة وأخرى مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة”.

ونوه المصدر الى أنه ” تم تدمير خطوط إمداد لتنظيم (داعش) وآليات مزودة برشاشات متنوعة في ضربات جوية على تحركاتهم في قرية رحوم” أقصى شرق مدينة حمص بنحو 105 كيلومترات .

وأضاف المصدر أن الطيران السوري نفذ طلعات جوية تركزت على محيط جبل ثردة قرب المطار العسكري وفي جنوب وشرق منطقة البانوراما على الاطراف الجنوبية الغربية لمدينة ديرالزور، مما أسفر عن إيقاع خسائر كبيرة بين مسلحي (داعش) وتدمير اليات لهم مزودة برشاشات متنوعة”، والقضاء على مجموعة مسلحة حاولت التسلل الى محيط منطقة البانوراما، واجبار من تبقى منهم على الفرار تاركين جثث قتلاهم.

وأشار المصدر الى أن ” وحدة من الجيش السوري دمرت -أمس- وكرا لتنظيم (جبهة النصرة) يحتوي أسلحة وعتادا حربيا فى قرية عز الدين بمنطقة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

أ ش أ