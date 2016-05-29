بلدية دبي تنفي وجود مواد مسرطنة في الفيمتو

أفاد السيد خالد شريف العوضي المدير التنفيذي لإدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي بخصوص الموضوع أن الرسالة المتداولة لم تصدر من مصادر رسمية مما يقدح في مصداقية الخبر.

كما أن صياغة الإشاعة اتبعت نفس الأسلوب الركيك المعتاد والذي يعتمد على تخويف المستهلكين بوجود مواد مسرطنة في الأغذية، علماً بأن إدارة سلامة الغذاء سبق وأن ردت في الأعوام السابقة - وفي الأيام التي تسبق شهر رمضان الكريم - على إشاعات مختلفة تتعلق بالفيتمو وأوضحت الحقائق العلمية المتعلقة بالمضافات ومأمونيتها ضمن الحدود المعتمدة من الهيئات المحلية، الإقليمية والدولية ذات العلاقة بسلامة الأغذية.

وأضاف أنه لم يرد أي إخطار رسمي من أي من الجهات الرسمية بالدولة أو خارج الدولة بخصوص ما تردد في الرسالة المذكورة، علماً بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة التغير والمناخي والبيئة تعمل ضمن منظومة الإخطارات بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تلزم هذه المنظومة إرسال الإخطارات ذات العلاقة بسلامة الأغذية لكل الدول فور اكتشاف أي حادثة في مجال سلامة الغذاء،

مشيرا أنه تسجل كافة الأغذية في النظام الالكتروني الخاص ببلدية دبي والذي يعتبر النظام الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث يتيح هذا النظام تصنيف الأغذية وتسجيلها بعد التأكد من كل المواد التي تدخل في تصنيع وتحضير الأغذية. كما يوجد بالنظام إمكانية فريدة لتتبع كافة المنتجات الغذائية إلكترونياً حيث يتم التأكد من مصدر الغذاء، الشركة المستوردة، الشركة الموزعة وغيرها من البيانات المطلوبة.

وأضاف أنه تخضع كل المنتجات المستوردة والمصنعة والمتداولة بإمارة دبي (بما في ذلك شراب فيتمو) لنظام رقابي محكم يتضمن التفتيش الميداني والتدقيق على الأنظمة المتبعة وبرنامج جمع العينات المبني على تقييم المخاطر. ولم يثبت لنا في خلال التفتيش والتدقيق الدوري أن المنتج المذكور يشكل أي خطر على صحة المستهلك. ومع ذلك وضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها بلدية دبي فقد تم جمع عينات مختلفة من منتج فيتمو المتداول وسيتم فحصه للتأكد من مطابقته للمواصفات والإجراءات المعتمدة.

وأكد حرص الدائرة على سلامة كافة المنتجات الغذائية بإمارة دبي، ودعا الجمهور الكريم إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار والشائعات والتي تنشط في مواسم محددة يكثر فيها استهلاك المنتج محور الإشاعة أو الخبر، كما نرجو من الجمهور الكريم تحري الدقة عند إعادة إرسال مثل هذه الرسائل والتواصل مباشرة مع إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي