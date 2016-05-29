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هجوم إسرائيلى حاد على الرئيس الفلسطينى لانتقاده تعيين ليبرمان

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هجوم إسرائيلى حاد على الرئيس الفلسطينى لانتقاده تعيين ليبرمان هجوم إسرائيلى حاد على الرئيس الفلسطينى لانتقاده تعيين ليبرمان
شنت وسائل الإعلام والصحف الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن لانتقاده الشديد أمس الاثنين، من القاهرة تعيين أفيجادور ليبرمان وزيرا للدفاع فى إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم"، إن الرئيس الفلسطينى، اجتمع فى القاهرة، مع الرئيس المصرى عبد الفتاح ، وألقى خطابا فى اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية الذى عقد فى العاصمة المصرية، بناء على طلب الفلسطينيين.

وهاجم أبو مازن بشدة تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع قائلا: "يحدث فى إسرائيل تغيير نحو الأسوأ، والمجتمع الإسرائيلى يصبح أكثر عنصرية، فقد قالت شخصيات سياسية رفيعة فى إسرائيل أن هذه حكومة فاشية عنصرية وخطيرة، ولسنا نحن من قال ذلك، هذه التغييرات هى التى أحضرت ليبرمان إلى الدفاع هذا شخص خطير ومتطرف".

واقتبس أبو مازن تصريحات نائب رئيس الأركان الجنرال يائير جولان فى الخطاب الذى ألقاه قبل ذكرى الهولوكوست، قائلا: "إذا كان المسئولون الكبار فى إسرائيل يشجبون بشدة حكومتهم ويقولون إن إسرائيل تمارس العنف والفاشية والعنصرية، فلماذا يطرحون ادعاءات أمامنا".

وكان قد ناقش أبو مازن والسيسى إمكانية استئناف المفاوضات مع إسرائيل برعاية مبادرة السلام الفرنسية، فيما أعلن وزراء خارجية الجامعة دعمهم لهذه المبادرة.

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مصر 365

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