محمد بن زايد يستقبل الرئيس الموريتاني

وصل إلى البلاد ظهر اليوم فخامة محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة في زيارة عمل للدولة.

كان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

كما كان في الاستقبال .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين.

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