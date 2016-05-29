جنود من التحالف بقيادة أمريكا على الخط الأمامي في هجوم جديد للأكراد بالعراق

شاهد مراسل من رويترز جنودا من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قرب الخط الأمامي لهجوم شنته قوات البشمركة الكردية يوم الأحد في شمال العراق يهدف إلى استعادة بضع قرى من قبضة تنظيم داعش إلى الشرق من معقلهم في مدينة الموصل.

وشوهد الجنود يُحملون عربات مدرعة خارج قرية حسن شامي على بعد أميال قليلة شرقي جبهة القتال. وطلبوا من الحاضرين عدم التقاط صور وتحدثوا بالإنجليزية إلا أن جنسيتهم لم تتضح.

وقال الكولونيل ستيف وارين المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في بغداد “قوات الولايات المتحدة والتحالف تقدم المشورة والدعم للعمليات لمساعدة قوات البشمركة الكردية.”

وشنت قوات البشمركة الكردية العراقية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد هجوما يهدف للسيطرة على مجموعة من القرى الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا شرقي الموصل على طول الطريق إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

وكان يمكن سماع أصوات النيران والغارات الجوية من على مسافة بينما حلقت طائرات الهليكوبتر من طراز أباتشي.

وقال أكرم محمد وهو ضابط كردي في قرية حسن شامي “أهمية تحرير هذه القرى يكمن في أنها أول خطوة للاقتراب من الموصل.”

وأضاف “كما أنه سيبعد تهديدات الدولة الإسلامية عن المنطقة الكردية.”