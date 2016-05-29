مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة تعاون الدول على كافة الأصعدة لمواجهة خطر الإرهاب

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ضرورة التعاون بين الدول على كافة الأصعدة من أجل مواجهة خطر التطرف والإرهاب خاصة وأن هذا الخطر لم يعد مقتصرًا على دولة بعينها، بل وصل كذلك إلى قلب أوروبا.

جاء ذلك خلال لقاء مفتي الجمهورية ، بمكتبه اليوم الأحد، مع السفير نيل هوكنز السفير الأسترالي بالقاهرة، وذلك لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء وأستراليا.

وقال مفتي الجمهورية إن المعالجة الفكرية والرد على هذا الفكر المتطرف هو الأساس في الحرب على الإرهاب، لأن الحل الأمني والعسكري وحده لا يكفي، بل يجب استئصال التطرف من جذوره .. مؤكدا أن ذلك لن يتم إلا بالمواجهة الفكرية.

وأشار إلى أن دار الإفتاء أدركت منذ البداية هذا الأمر وسعت لتفنيد ودحض شبهات المتطرفين والرد عليها بطريقة علمية عبر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة الذي أنشأته منذ أكثر من عامين، وذلك عبر وسائل مختلفة من أهمها استغلال الفضاء الإلكتروني للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الناس وبلغات عدة، حيث بلغ عدد المتابعين للصفحات الرسمية لدار الإفتاء بلغاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ما يزيد على أربعة ملايين متابع.

من جانبه، أشاد السفير الأسترالي بالنجاح الكبير الذي حققته زيارة الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية الأخيرة إلى أستراليا .. مشيرًا إلى أن الزيارة نجحت بشكل كبير في إطلاع الجانب الأسترالي على ضرورة التمييز بين رسالة الإسلام النبيلة التي تتمثل في الرحمة والسلام، وبين المغالطات والممارسات التي ظهرت من جماعات التطرف الذين يشوهون تعاليم الإسلام السمحة.

أ ش أ