وزير النقل يشارك بملتقى مصر الثاني للاستثمار

شارك الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، اليوم الأحد، في فعاليات ملتقى مصر الثاني للاستثمار، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وناقش “السعيد”، في جلسة “فرص الاستثمار في قطاعات النقل واللوجستيات”: “مصر محور لوجستي، وتجاري إقليمي واعد، محور قناة السويس، ودوره الاقتصادي والتنموي، مشروع دمياط اللوجستي لتخزين الحبوب والغلال، مشروعات النقل النهري، ومشروعات السكك الحديدية”.

وأكد الوزير، أن هناك فرصًا كثيرة للاستثمار في قطاعات النقل المرتبطة بالموانئ المصرية، وإنشاء محطات تداول البضائع والحاويات، بالإضافة إلى الموانئ البرية والجافة، ومناطقها اللوجستية خاصةً مع توجهات الوزارة تدعيم مستوى ربط الموانئ بخطوط السكك الحديدية والطرق وخطوط النقل النهري.