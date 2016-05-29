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التقرير الطبى يثبت إصابة "شوبير" فى مشاجرة مع أحمد الطيب بـ"العاشرة مساء"

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التقرير الطبى يثبت إصابة "شوبير" فى مشاجرة مع أحمد الطيب بـ"العاشرة مساء" التقرير الطبى يثبت إصابة "شوبير" فى مشاجرة مع أحمد الطيب بـ"العاشرة مساء"
أكد مصدر أمنى، أن الإعلامى أحمد شوبير حرر محضرا ضد المعلق الرياضى أحمد الطيب اتهمه فيه بالاعتداء عليه بالضرب والتشهير بعائلته، بالإضافة إلى تمزيق ملابسه خلال لقاء جمعهما ببرنامج العاشرة مساءا.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تقرير الكشف الطبى الذى تم توقيعه على شوبير أثبت إصابته بجروح وكدمات بالوجه.

وذكر المصدر، أن نيابة أكتوبر ستبدأ التحقيق فى الاتهامات التى وجهها الإعلامى للمعلق الرياضى، ومن المقرر استدعائه للاستماع لأقواله حول الواقعة.

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