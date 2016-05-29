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«الأوقاف» تطالب المديريات عدم إقامة أية دورات تدريبية للأئمة إلا بموافقتها

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«الأوقاف» تطالب المديريات عدم إقامة أية دورات تدريبية للأئمة إلا بموافقتها «الأوقاف» تطالب المديريات عدم إقامة أية دورات تدريبية للأئمة إلا بموافقتها

وزارة الأوقاف

طالبت وزارة الأوقاف جميع المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية التابعة لها عدم إقامة أية دورات تدريبية للأئمة، أو العاملين بالأوقاف أو المشاركة نهائيًا بأي لون من ألوان المشاركة إلا من خلال الدورات التي تعقدها الوزارة من خلال الإدارة العامة للتدريب معتمدة من رئيس قطاع مكتب الوزير والسلطة المختصة .

وأكدت الوزارة – فى بيان لها اليوم الأحد – على جميع الأئمة عدم حضور أية دورة إلا بعد صدور خطاب رسمي معتمد من رئيس قطاع مكتب الوزير محدد به اسم المتدرب ومدة الدورة ومكان التدريب .

وحذرت وزارة الأوقاف، فى بيانها، من يخالف هذه التعليمات بتعريض نفسه للمساءلة القانونية.

أ ش أ

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