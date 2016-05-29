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المرصد السوري : 6000 مدني فروا من ريف حلب الشمالي

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المرصد السوري : 6000 مدني فروا من ريف حلب الشمالي المرصد السوري : 6000 مدني فروا من ريف حلب الشمالي

أرشيفية

ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الأحد أن أكثر من 6 آلاف مدني فروا من ريف حلب الشمالي غالبيتهم من مدينة مارع التي يحاول داعش اقتحامها، بعد سماح قوات سوريا الديمقراطية لهم بالمرور في مناطق تحت سيطرتها.

ونقلت قناة ( سكاي نيوز) اليوم عن مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن قوله إن “أكثر من 6 آلاف مدني غالبيتهم من النساء والأطفال تمكنوا من الفرار من مناطق في ريف حلب الشمالي سيطر عليها تنظيم داعش في اليومين الأخيرين أو يحاول اقتحامها وتحديدا مدينة مارع وقرية الشيخ عيسى المجاورة”.

ووصل النازحون إلى مناطق في ريفي حلب الغربي والشمالي الغربي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بعدما سمحت لهم بالمرور من مارع إلى الشيخ عيسى باتجاه تل رفعت وعفرين.

أ ش أ

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