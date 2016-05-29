"الكهرباء": بدء تركيب العدادت الكودية للعشوائيات اليوم

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن شركات توزيع الكهرباء بدأت اليوم، الأحد، توصيل التيار للعشوائيات رسمياً، بعد نشر قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بجريدة الوقائع المصرية الخميس الماضى.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية ستبدأ اليوم، بتركيب العدادات الكودية للمواطنين الذين سبق أن تقدموا بطلبات وسددوا قيمة المقايسات الخاصة بواحدتهم السكنية.

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