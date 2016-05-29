أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الكهرباء": بدء تركيب العدادت الكودية للعشوائيات اليوم

Google+ Print
"الكهرباء": بدء تركيب العدادت الكودية للعشوائيات اليوم "الكهرباء": بدء تركيب العدادت الكودية للعشوائيات اليوم
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن شركات توزيع الكهرباء بدأت اليوم، الأحد، توصيل التيار للعشوائيات رسمياً، بعد نشر قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بجريدة الوقائع المصرية الخميس الماضى.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية ستبدأ اليوم، بتركيب العدادات الكودية للمواطنين الذين سبق أن تقدموا بطلبات وسددوا قيمة المقايسات الخاصة بواحدتهم السكنية.

- "الكهرباء": تشغيل محطة السويس بقدر 650 ميجا وات 20 يونيو القادم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365