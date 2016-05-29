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بيل: كنا عازمين على الفوز باللقب.. جماهير ريال مدريد مذهلة

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بيل: كنا عازمين على الفوز باللقب.. جماهير ريال مدريد مذهلة بيل: كنا عازمين على الفوز باللقب.. جماهير ريال مدريد مذهلة

(إفي) أكد الجناح الويلزي لريال مدريد الإسباني، جاريث بيل، إثر تتويج فريقه بلقب دوري الأبطال بعد الفوز على أتليتكو مدريد في المباراة النهائية، أن لاعبي الفريق والجماهير كانوا "مذهلين" على حد سواء.

وتوج الفريق الملكي بلقبه الـ11 في دوري الأبطال بعدما تغلب في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية على الأتلتي بركلات الترجيح (5-3)بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال بيل في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) "لقد قدموا (أتليتكو) كل شيء من أجل الفوز باللقاء، ولكن المباريات النهائية تحتفظ بأهميتها الخاصة، ولهذا كان علينا الفوز باللقب. بذلنا جهدا كبيرا من جانبنا، والآن سنرفع الكأس".

ومن جانبه، أبرز زميله الفرنسي كريم بنزيمة "الفرحة الكبيرة" عقب الفوز بهذا اللقب "الموسم كان صعبا للغاية. لقد قاتلنا حتى النهاية، وبرهنا على شخصية الفريق واستطعنا مواصلة كتابة التاريخ".

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