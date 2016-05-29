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مودريتش: الفوز مستحق.. ريال مدريد أفضل فريق في العالم

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مودريتش: الفوز مستحق.. ريال مدريد أفضل فريق في العالم مودريتش: الفوز مستحق.. ريال مدريد أفضل فريق في العالم

(إفي) قال الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني إن تتويج فريقه بلقب دوري الأبطال للمرة الحادية عشر في تاريخه على حساب أتليتكو مدريد بركلات الترجيح "كان مستحقا".

وتوج الفريق الملكي بلقبه الـ11 في دوري الأبطال بعدما تغلب في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية على الأتلتي بركلات الترجيح (5-3)بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال مودريتش في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) "الفوز مستحق. أنا سعيد من أجل تحقيق اللقب والمذاق الذي يشعر به أتليتكو يجعلني حزينا".

وتابع اللاعب الكرواتي "دوري الأبطال هو بطولة ريال مدريد. حققنا الكأس الحادية عشر".

وأتم" هذا اللقب ينتمي لريال مدريد ولهذا هو أفضل نادي في العالم. علينا الاستمرار على نفس المنوال".

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