ضبط 6 أطنان سكر مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك بالغربية

ضبطت إدارة مباحث التموين بالغربية 6 أطنان سكر مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك داخل مصنع لتعبئة السكر ببندر زفتى.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين، بضبط المتهم "إبراهيم إ ر" – 54 سنة – صاحب مصنع لتعبئة السكر ببندر زفتى وبحوزته 6 أطنان سكر بدون فواتير توضح مصدره وغير صالح للاستهلاك، تحرر المحضر 2432 جنح قسم زفتى لسنة 2016 وتولت النيابة العامة التحقيق.

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