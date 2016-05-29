ضبط 6 أطنان سكر مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك بالغربية

ضبطت إدارة مباحث التموين بالغربية 6 أطنان سكر مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك داخل مصنع لتعبئة السكر ببندر زفتى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها فى قنا
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تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين، بضبط المتهم "إبراهيم إ ر" – 54 سنة – صاحب مصنع لتعبئة السكر ببندر زفتى وبحوزته 6 أطنان سكر بدون فواتير توضح مصدره وغير صالح للاستهلاك، تحرر المحضر 2432 جنح قسم زفتى لسنة 2016 وتولت النيابة العامة التحقيق.
>- ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها فى قنا
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