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إصابة سيدة فى انهيار سقف حجرة بعقار غرب الإسكندرية

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إصابة سيدة فى انهيار سقف حجرة بعقار غرب الإسكندرية إصابة سيدة فى انهيار سقف حجرة بعقار غرب الإسكندرية
أصيبت سيدة، إثر انهيار سقف حجرة عليها بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من مأمور قسم شرطة الجمرك، بسقوط جزء من سقف حجرة بالعقار رقم 15 شارع زاوية خطاب.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار مساحته 90 مترا مربعا تقريباً، "بناء قديم – أسقف خشبية وحوائط حاملة"، مكون من أربعة طوابق متكررة – بكل طابق شقة واحدة "مشغول بالسكان"، وسقوط جزء من سقف حجرة نوم بالطابق الثانى علوى، مما أدى لإصابة قاطنتها "نجلاء . م" -48 سنة ربة منزل بجروح سطحية بالساقين.

تم نقل المصابة للمستشفى الرئيسى الجامعى وخرجت عقب تلقيها العلاج، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى الجمرك، وأشار مهندس الحى بالإخلاء المؤقت للعقار دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، و تحرر المحضر إدارى قسم شرطة الجمرك، وجار العرض على النيابة.


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