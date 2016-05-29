مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، اليوم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الكيلو 132 اتجاه الإسكندرية أمام الرست هاوس دائرة مركز شرطة وادى النطرون.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ى د 4957 (ميكروباص) قيادة "محمد عبد العظيم مرسى محمد" سائق ومقيم الحوامدية جيزة بالطريق المشار إليه، وبمكان الحادث انفجر الإطار الخلفى الأيسر للسيارة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة من بين يدى قائدها واصطدامها بالحاجز الخرسانى وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة أحد مستقلى السيارة "رضا على عبد العال شحاته" سائق ومقيم الحوامدية جيزة، وكذا إصابة قائد السيارة و(11) آخرين من بينهم كل "ماجدة السيد قطب" ربة منزل، و"حنان محمد مبارك" ربة منزل، "جليلة محمد مبارك" ربة منزل، "مهرة محمد أحمد" وجميعهم يقيمون الحوامدية جيزة بجروح وكدمات وسحجات واشتباه كسور متفرقة بالجسم، وقد تحرر المحضر اللازم.

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