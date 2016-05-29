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اختفاء سيدة وطفلتيها بعد خروجها من منزلها بسبب خلافات زوجية بالإسماعيلية

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اختفاء سيدة وطفلتيها بعد خروجها من منزلها بسبب خلافات زوجية بالإسماعيلية اختفاء سيدة وطفلتيها بعد خروجها من منزلها بسبب خلافات زوجية بالإسماعيلية
حررت أسرة "شيماء ن خ" 23 سنة ربة منزل، بأبوسلطان مركز فايد بالإسماعيلية، محضرا بمركز شرطة فايد، يفيد بتغيبها ونجلتيها منذ 9 أيام، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن.

وقالت والدة "شيماء" إنها حررت المحضر رقم 43 أحوال مركز شرطة فايد لسنة 2016، باختفاء ابنتها "شيماء" ونجلتيها "ملك" 5 سنوات، و"جودى" سنتين، منذ 9 أيام، بعد خروجها من المنزل بسبب خلافات زوجية .

وأضافت والدة المتغيبة، أن إحدى جيران ابنتها أخبرتها بأنها كانت تحمل معها حقيبة ومتوجهة إلى محطة قطار الزقازيق من مدينة الإسماعيلية، لكى تتجه إلى أسرتها بالشرقية، ومنذ 9 أيام، لم تعد للمنزل ولا لمنزل زوجها.


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