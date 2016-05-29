وفاة طفلة فى السويس خلال عملية ختان والنيابة تحيلها للطب الشرعى

وفاة طفلة بمحافظة السويس عقب إجرائها عملية ختان.

قررت النيابة العامة بالسويس، عرض الطفلة "ميار محمد موسى على" للطب الشرعى، للكشف عليها واعداد تقرير عن أسباب الوفاة، عقب قيام مفتش الصحة بمحافظة السويس بتحرير محضر، أكد من خلاله أن الوفاة بسبب إجراء عملية ختان إناث، وأنه رفض طلب أم الطفلة بالتصريح بالدفن.

وقامت النيابة العامة بوضع جثة الطفلة داخل مشرحة مستشفى السويس العام لحين العرض على الطب الشرعى للكشف عليها.

وقال الدكتور صدقى سيدهم، مفتش الصحة بالسويس، إننى قمت بتحرير محضر بقسم شرطة فيصل بعد رفضى إصدار تصريح بالدفن للفتاة كما طلبت أم الطفلة، لأننى اكتشفت أن الوفاة بسبب إجراء جراحة عملية ختان الإناث ولذلك حررت المحضر.

وأكد صدقى سيدهم، أن الطفلة أجريت لها جراحة داخل مستشفى خاص بالسويس، ثم قاموا بالاتصال بى للكشف عليها وإصدار التصريح، ورفضت لأننى لا أقبل أن أفعل ذلك، وهذا جرم، وسأتخذ الإجراءات القانونية كاملة، مؤكدا أن الفتاة التى توفت لها شقيقة طفلة توأم وأجرت عملية فى نفس اليوم ولكنها عاشت ولم تتوفى.

وشدد صدقى، أننا نعامل الله ولا نخشى شيئا، ويعلم الله أننى كنت حريص على حفظ حق هذة الطفلة التى لا ذنب لها فى شىء.

وقال مصدر أمنى بقسم شرطة فيصل بالسويس، إن مفتش الصحة بالفعل هو من قام بالقدوم إلى القسم وتحرير محضر، وقدم تقريرا عن وفاة الطفلة لإرفاقه بالمحضر، تم إحالة المحضر بالكامل للنيابة العامة بالسويس.

وكشف مصدر طبى بالسويس، أن شقيقة الطفلة التوأم أجرت فى نفس اليوم عملية ختان إناث داخل المستشفى الخاص، وأن أم الفتاتان تعمل ممرضة.

وقال مصدر بالنيابة العامة بالسويس، إن التحقيقات أكدت أن من قام بإجراء العملية الجراحية الخاصة بالختان طبيبة تدعى "ن . أ" متخصصة فى الجراحة وهى طبيبة معروفة بالسويس.

وكشف المصدر، أن أم الطفلة المتوفية قالت فى التحقيقات، إن ابنتها توفت خلال إجراء عملية إزالة لحمية أسفل البطن وليس ختان إناث، مؤكدة أن والد الطفلة متوفى.

من جانب آخر، سادت حالة من الارتباك الشديد داخل المستشفى الخاص التى أجريت داخله عملية ختان الإناث خشية حدوث تحقيق موسع حول إجراء عمليات الختان فى المستشفى من قبل.

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