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اكتشاف الجين المسبب لسرطان القولون أدى للتوصل لعلاج موجه يقضى عليه

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اكتشاف الجين المسبب لسرطان القولون أدى للتوصل لعلاج موجه يقضى عليه اكتشاف الجين المسبب لسرطان القولون أدى للتوصل لعلاج موجه يقضى عليه
أكد الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس رئيس الجمعية الدولية لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية، أن العلماء اكتشفوا جينا اسمه "راس" يؤدى للإصابة بسرطان القولون، موضحا أن اكتشاف هذا الجين ساعد فى إيجاد علاج موجه يعالج سرطان القولون يستخدم مع إضافة علاج كيميائى أو منفردا.

وقال الدكتور هشام الغزالى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن هذا العلاج الموجه الجديد يستخدم فى علاج الأورام المنتشرة بالكبد بنسبة تصل إلى 70% من خلال فريق عمل متكامل من أساتذة الجراحة وعلاج الأورام.

وأوضح الدكتور هشام الغزالى أن هذا العام حدثت طفرات فى علاج أورام الجهاز الهضمى خصوصا أورام الجهاز الهضمى المنتشرة للكبد والرئة، لافتا إلى أن علاج المرضى أصبح يتم بناؤه على تحديد التشخيص الجينى لكل مريض مع اكتشاف مستقبلات جديدة داخل أنسجة الجسم مما أدى إلى ظهور علاجات حديثة ساعدت فى زيادة نسب الشفاء من أورام الجهاز الهضمى فى المرحلة الرابعة لأكثر من 70%.

وأضاف أن الاتجاهات العالمية لعلاج أورام الجهاز الهضمى، وأورام المسالك البولية بدأت تنتقل من العلاجات الكيميائية إلى العلاجات الموجهة ليس فقط فى الأدوية، ولكن فى استخدام الأشعة التداخلية، والعلاجات الإشعاعية فائقة الدقة.


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