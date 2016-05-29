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بالصور.. محافظ الأقصر يلتقى وفد مراسلين من إسبانيا وإيطاليا لدعم السياحة

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بالصور.. محافظ الأقصر يلتقى وفد مراسلين من إسبانيا وإيطاليا لدعم السياحة بالصور.. محافظ الأقصر يلتقى وفد مراسلين من إسبانيا وإيطاليا لدعم السياحة
التقى محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأحد، بوفد من المراسلين الأجانب المقيمين بمصر، والعاملين بوسائل الإعلام الإسبانية والمغربية والإيطالية والألمانية والروسية، خلال زيارتهم للمحافظة، والتى تستمر على مدار 3 أيام، لبحث تنشيط السياحة معهم والترويج الجيد لمصر والأقصر فى بلادهم.

وأوضحت لبنى رشوان المسئول الإعلامى بهيئة تنشيط السياحة ومرافق الوفد، أن جولة المراسلين الأجانب تأتى فى إطار خطة هيئة تنشيط السياحة، وتستهدف مخاطبة الإعلام الدولى للعمل على تحسين الصورة الذهنية ونقل حقيقة الأوضاع بمصر، لذلك بدأت جولتهم بزيارة محافظة أسوان، ومن المقرر خلال تواجدهم بالأقصر زيارة عدد من المناطق الأثرية بالبرين الشرقى والغربى.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر على دور الإعلام الدولى فى مخاطبة دول العالم والمساهمة فى تعديل الصورة الذهنية عن ، واستعرض معهم خطة المحافظة لتطوير القطاع السياحى واتجاهات تنمية البنية التحتية من خلال جذب الاستثمارات فى المجالات الزراعية والصناعية لتنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على السياحة فقط.

محافظ الأقصر ، وفد مراسلين ، إسبانيا، إيطاليا،دعم السياحة (1)

محافظ الأقصر ، وفد مراسلين ، إسبانيا، إيطاليا،دعم السياحة (2)

محافظ الأقصر ، وفد مراسلين ، إسبانيا، إيطاليا،دعم السياحة (3)

محافظ الأقصر ، وفد مراسلين ، إسبانيا، إيطاليا،دعم السياحة (4)

محافظ الأقصر ، وفد مراسلين ، إسبانيا، إيطاليا،دعم السياحة (5)

محافظ الأقصر ، وفد مراسلين ، إسبانيا، إيطاليا،دعم السياحة (6)

محافظ الأقصر ، وفد مراسلين ، إسبانيا، إيطاليا،دعم السياحة (7)


>- محافظ الأقصر يبحث الاستعداد للموسم السياحى الشتوى وحل المشكلات
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