سيميوني: سأفكر في مستقبلي مع أتليتكو.. أعطينا كل ما لدينا ولم نفز

قال دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد إنه يفكر في مستقبله عقب الخسارة من ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.

وكان ريال مدريد قد توج بطلا لدوري أبطال أوروبا على حساب أتليتكو مدريد عقب الفوز بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بنتيجة 1-1 في أشواطها الإضافية والأصلية، وتعد تلك هي المرة الثانية خلال 3 أعوام التي يتوج بها الملكي بطلا للبطولة على حساب الروخيبلانكوس ليصل للقب الـ11.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "تيليجراف":"حينما تقدم كل ما لديك ولا يعد ذلك كافيا، لقد كانت ثلاثة سنوات رائعة لكنني لست سعيدا الليلة، لا أعلم ما يؤلمنا أكثر هذا النهائي أم النهائي السابق، أشعر بكل من أتوا خلفنا وشاهدونا".

وأضاف "أنا أخطط للتفكير في مستقبلي مع اتليتكو مدريد".

وأتم "لا ألوم الحظ السيء لخوانفران، لا أؤمن بالظلم في كرة القدم ريال مدريد كان أفضل منا حتى في ركلات الترجيح، اللاعبين كانوا رائعين وأخبرتهم ألا يبكوا بعد المباراة لأنك حينما تقدم كل ما لديك فلا حاجة للدموع".

الجدير بالذكر أن سيميوني عمل كمدرب لأتليتكو منذ 2011 وفاز معه بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسبانية والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية.