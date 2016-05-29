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تقرير – ليستر وليفربول في صراع من أجل لاعب أرسنال

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تقرير – ليستر وليفربول في صراع من أجل لاعب أرسنال تقرير – ليستر وليفربول في صراع من أجل لاعب أرسنال

كشف تقرير في صحيفة إنجليزية عن أن ليستر سيتي وليفربول قد دخلا في سباق من أجل ضم أليكس تشامبرلين لاعب أرسنال خلال الصيف المقبل.

وحسب ما ورد بصحيفة "دايلي إكسبريس" فإن اللاعب الذي يعاني للمشاركة كأساسي مع المدفعجية قد يرحل خلال الصيف المقبل إما للحمر أو للثعالب.

وكانت عدد من التقارير قد أوضحت في وقت سابق أن تشامبرلين يفكر في الرحيل عن لندن بحلول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في حين أن مدربه أرسين فينجر قد قال في وقت سابق إنه لن يستسلم ويترك موهبته تتلاشى.

ولم يشارك تشامبرلين منذ أن أصيب في ركبته في شهر فبراير الماضي ومن المتوقع أن ينضم إلى ليستر سيتي الذي يحاول تعزيز صفوفه من أجل دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وهي الورقة التي سيستعملها الفريق في جذب اللاعب والتفوق على ليفربول.

وشارك تشامبرلين هذا الموسم في 33 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

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