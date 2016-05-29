فيراتي: 3 لاعبين فقط أفضل من إبراهيموفيتش

امتدح ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان زميله زلاتان إبراهيموفيتش، مشيرا إلى أن هناك 3 لاعبين فقط قادرين على تعويضه بعد الرحيل عن الفريق.

وقال الدولي الإيطالي لوكالة أنسا:"إبرا لاعب لا يعوض".

وأضاف "قليل من اللاعبين في العالم أقوى منه".

وأتم "علينا جلب كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي أو نيمار بدلا منه".

ويسعى باريس سان جيرمان لتعويض خط هجومه بعد رحيل إبرا، فأشارت التقارير الصحفية إلى بعض اللاعبين الذين يفكر في انتداب أحدهم مثل جونزالو إيجواين وروبرت ليفاندوفسكي.

ولم يجدد إبرا عقده مع سان جيرمان، ولم تتضح حتى الآن وجهته المقبلة.