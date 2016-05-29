أربيلوا ينشر تغريدة مثيرة للجدل عقب تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال

(إفي) عاد لاعب ريال مدريد ألفارو أربيلو لإشعال شبكات التواصل الاجتماعي عقب تتويج فريقه بلقب دوري الأبطال على حساب أتليتكو مدريد في المباراة التي احتضنها ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

ونشر أربيلوا تغريدة ظهرت فيها صورة الكأس وقميصه وكتب معها "فليحيا ريال مدريد (يا أبناء العاهرة)"، دون أن يحدد الطرف الموجه له هذا السباب.

يذكر أن الجزء الثاني من التغريدة، دائما ما تستخدمه الجماهير التي تؤيد مدرب ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الإنجليزي الجديد، البرتغالي جوزيه مورينيو، وفقا لما ذكرته صحيفة (أس) الرياضية الإسبانية.

وتوج الفريق الملكي بلقبه الـ11 في دوري الأبطال بعدما تغلب في المباراة النهائية على الأتلتي بركلات الترجيح (5-3)بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.