أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أربيلوا ينشر تغريدة مثيرة للجدل عقب تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال

Google+ Print
أربيلوا ينشر تغريدة مثيرة للجدل عقب تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال أربيلوا ينشر تغريدة مثيرة للجدل عقب تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال

(إفي) عاد لاعب ريال مدريد ألفارو أربيلو لإشعال شبكات التواصل الاجتماعي عقب تتويج فريقه بلقب دوري الأبطال على حساب أتليتكو مدريد في المباراة التي احتضنها ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

ونشر أربيلوا تغريدة ظهرت فيها صورة الكأس وقميصه وكتب معها "فليحيا ريال مدريد (يا أبناء العاهرة)"، دون أن يحدد الطرف الموجه له هذا السباب.

يذكر أن الجزء الثاني من التغريدة، دائما ما تستخدمه الجماهير التي تؤيد مدرب ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الإنجليزي الجديد، البرتغالي جوزيه مورينيو، وفقا لما ذكرته صحيفة (أس) الرياضية الإسبانية.

وتوج الفريق الملكي بلقبه الـ11 في دوري الأبطال بعدما تغلب في المباراة النهائية على الأتلتي بركلات الترجيح (5-3)بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع