أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

العبادي يبحث مع رؤساء الكتل النيابية الكردية أزمة البرلمان وإصلاحات الحكومة العراقية

Google+ Print
العبادي يبحث مع رؤساء الكتل النيابية الكردية أزمة البرلمان وإصلاحات الحكومة العراقية العبادي يبحث مع رؤساء الكتل النيابية الكردية أزمة البرلمان وإصلاحات الحكومة العراقية

حيدر العبادي

حث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع رؤساء الكتل النيابية الكردية مستجدات أزمة البرلمان والعملية السياسية، والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة العراقية على تنظيم(داعش) الإرهابي في قضاء الفلوجة بالأنبار والتحديات الاقتصاية والمالية وسبل دعم الإصلاحات الحكومية.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس النواب العراقي آرام شيخ محمد ورئيس التحالف الكردستاني آلاء طالباني، وأكد الوفد الكردي دعمه للمشروع الاصلاحي لرئيس الوزراء العراقي وأهمية توحيد جهود جميع الأطراف في الحرب ضد الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي للعبادي اليوم الأحد أن اللقاء الذي عقد الليلة الماضية شدد على ضرورة دعم انتصارات القوات المسلحة العراقية على داعش، والحفاظ على مؤسسات الدولة والعمل على الأمور المشتركة للتوصل إلى حلول لما يمر به العراق من تحديات، إضافة إلى ايجاد حل للمشكلات العالقة بين الاتحادية وحكومة أربيل من خلال الحوار الوطني البناء خدمة للمواطنين والعراق .

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي النواب قد دعت يوم الثلاثاء الماضي إلى حضور جلسة للبرلمان اليوم، لبحث القضايا المرتبطة بالوضع الأمني والاقتصادي والتعديل الوزاري في حال طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ذلك بعد استكمال مشاوراته مع الأطراف السياسية كافة، إضافة إلى تمديد الفصل التشريعي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل