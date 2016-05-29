العبادي يبحث مع رؤساء الكتل النيابية الكردية أزمة البرلمان وإصلاحات الحكومة العراقية

حث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع رؤساء الكتل النيابية الكردية مستجدات أزمة البرلمان والعملية السياسية، والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة العراقية على تنظيم(داعش) الإرهابي في قضاء الفلوجة بالأنبار والتحديات الاقتصاية والمالية وسبل دعم الإصلاحات الحكومية.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس النواب العراقي آرام شيخ محمد ورئيس التحالف الكردستاني آلاء طالباني، وأكد الوفد الكردي دعمه للمشروع الاصلاحي لرئيس الوزراء العراقي وأهمية توحيد جهود جميع الأطراف في الحرب ضد الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي للعبادي اليوم الأحد أن اللقاء الذي عقد الليلة الماضية شدد على ضرورة دعم انتصارات القوات المسلحة العراقية على داعش، والحفاظ على مؤسسات الدولة والعمل على الأمور المشتركة للتوصل إلى حلول لما يمر به العراق من تحديات، إضافة إلى ايجاد حل للمشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة أربيل من خلال الحوار الوطني البناء خدمة للمواطنين والعراق .

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي النواب قد دعت يوم الثلاثاء الماضي إلى حضور جلسة للبرلمان اليوم، لبحث القضايا المرتبطة بالوضع الأمني والاقتصادي والتعديل الوزاري في حال طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ذلك بعد استكمال مشاوراته مع الأطراف السياسية كافة، إضافة إلى تمديد الفصل التشريعي.

أ ش أ