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مدير أمن الغربية يتفقد تأمين الفرق المشاركة ببطولة الاتحاد العربى للاسكواش

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مدير أمن الغربية يتفقد تأمين الفرق المشاركة ببطولة الاتحاد العربى للاسكواش مدير أمن الغربية يتفقد تأمين الفرق المشاركة ببطولة الاتحاد العربى للاسكواش
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية خدمات لتأمين فندق عرفة والمتواجد به فرق من جنسيات مختلفة المشاركة فى بطولة الاتحاد العربى للاسكواش للمحترفين "رجال" بمدينة طنطا، خلال الفترة من 28/5 وحتى 3/6/2016 بملاعب الاسكواش والملعب الزجاجى بنادى طنطا الرياضى للتأكد من جدية القوات ويقظتها فى تأمين الفندق.

ووجه مدير أمن الغربية الضباط الأفراد بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون مع اتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

وشدد على تحديد حرم آمن بمسافات كبيرة ومناسبة بجوار الفنادق، واستخدام أجهزة الكشف اليدوى الموجودة بالفنادق وتعيين خدمات رصد وملاحظة وسرعة التصرف والفحص لحالات الاشتباه وتكثيف الخدمات على كافة الفنادق.
>مدير أمن الغربية،الاتحاد العربى للاسكواش (1)

مدير أمن الغربية،الاتحاد العربى للاسكواش (2)

مدير أمن الغربية،الاتحاد العربى للاسكواش (3)

مدير أمن الغربية،الاتحاد العربى للاسكواش (4)

مدير أمن الغربية،الاتحاد العربى للاسكواش (5)
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