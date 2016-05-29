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بالصور.. وزيرة التعاون الدولى ومحافظ جنوب سيناء يوزعان 600 كرتونة رمضان

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بالصور.. وزيرة التعاون الدولى ومحافظ جنوب سيناء يوزعان 600 كرتونة رمضان بالصور.. وزيرة التعاون الدولى ومحافظ جنوب سيناء يوزعان 600 كرتونة رمضان
قامت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بتوزيع 600 كرتونة رمضان وملابس، مقدمة بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولى، وبنك الطعام وبنك الكساء، لأهالى مدينة طور سيناء.

ويأتى ضمن المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقى البالغ قيمتها مليون دولار، لمساعدة الأسر المهمشة والمتضررة من السيول فى 5 محافظات هى الإسكندرية ومطروح والبحيرة وشمال وجنوب سيناء.

بنك الطعام، جنوب سيناء، وزيرة التعاون الدولى، توزيع كراتين رمضان (1)

بنك الطعام، جنوب سيناء، وزيرة التعاون الدولى، توزيع كراتين رمضان (2)

بنك الطعام، جنوب سيناء، وزيرة التعاون الدولى، توزيع كراتين رمضان (3)

بنك الطعام، جنوب سيناء، وزيرة التعاون الدولى، توزيع كراتين رمضان (4)

بنك الطعام، جنوب سيناء، وزيرة التعاون الدولى، توزيع كراتين رمضان (5)

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