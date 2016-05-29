أعراض التيفوئيد.. 10 علامات للمرض لا ينبغى تجاهلها

التيفوئيد.. التيفود.. حمى التيفوئيد، هى كلها مسميات لمرض واحد يحدث بسبب الإصابة ببكتيريا السالمونيلا التيفية Salmonella typhi، وعلى الرغم من أنه نادر الحدوث فى الدول المتقدمة، إلا أنه يشكل تهديدا خطيرا على الحياة فى الدول النامية، خاصة على الأطفال.

وينتقل التيفوئيد للإنسان بواسطة الماء والطعام الملوث أو نتيجة الاحتكاك بالشخص المصاب بالمرض، وبعد الحصول على المضاد الحيوى المناسب تتحسن غالبا أعراض المرض، ويمكن الحصول على لقاح التيفوئيد للحد من خطر الإصابة بالمرض.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير الضوء على أبرز أعراض مرض التيفوئيد، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع مركز "مايو كلينيك" الأمريكى، وتشمل:

الأعراض الأولية لمرض التيفوئيد

>1.ارتفاع تدريجى فى حرارة الجسم، وتصل مع الوقت إلى 40.5 درجة سيليزية.

>2.الصداع.

>3.الشعور بالإعياء والإرهاق.

>4.آلام العضلات

>5.إفراز العرق بكثافة.

>6.الكحة الجافة.

>7.فقدان الشهية وفقدان الوزن.

>8.آلام البطن.

>9.الإمساك أو الإسهال.

>10.الطفح الجلدى وحدوث انتفاخ فى البطن.

أعراض للتيفوئيد قد تظهر بعد ذلك

>وأضاف التقرير أن المريض إذا لم يحصل على الأدوية المناسبة، قد يصاب بالهذيان وخمول شديد، وعدم قدرة على الحركة ويشعر بأن طاقته قد استنفذت، وقد تتعرض حياته للخطر، وأحيانا يصاب بعض الأشخاص بالأعراض الأولية السابق ذكرها بعد عودة درجة الحرارة لطبيعتها بأسبوعين.

ما أعراض مرض التيفود وكيف يتم علاجه؟

>