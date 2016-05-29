تعرفى على مضاعفات عدوى التهاب بطانة الرحم.. تسبب الوفاة للجنين

العدوى التى تصيب بطانة الرحم حالة قد تسبب الكثير من المشكلات الصحية التى تهدد الطفل داخل رحم الأم، وهو ما يوضحه تفصيلا الدكتور عمرو أبو اليزيد - أخصائى النساء والتوليد والعقم، عضو المؤسسة المصرية لطب الجنين وجمعية الخصوبة والعقم - مشيرا إلى أنها من الحالات التى تحمل العديد من المضاعفات التى قد تلحق بالجنين، ويجب الاهتمام والحرص فى التعامل معها للحصول على أفضل النتائج.

وأوضح الدكتور عمرو أبو اليزيد فى حديثه عن هذه العدوى المسببة للالتهاب، أنها من الحالات التى من الضرورى التعامل معها بشكل سريع للغاية، لذا يجب نقل المريضة لأقرب مستشفى مجهز، فضلا عن أن أغلب مضاعفات وتطورات الإصابة بهذه العدوى يكون متمثلا فى عدة عوامل خطيرة، ولكن المطمئن أنها لا تحدث فى كثير من الحالات التى تعانى العدوى، ويكون الوضع أفضل فى كثير من الحالات التى تعانيها، ومن أهم هذه المضاعفات:

- الانفصال الذى يحدث فى المشيمة لدى السيدة الحامل ما ينذر بمشكلات كثيرة.

>- الجهاز التنفسى للطفل قد لا يتم اكتماله بالكامل هى أحد مخاوف هذه العدوى والالتهاب.

>- قد يحدث أيضا أن يصاب الجنين بنوع من الاضطراب فى النبضات.

>- نوع من التشوهات يطلق عليه مسمى "التقيدية" قد يعانى منه الطفل الصغير نتيجة هذا الالتهاب.

>- قد يتوفى الطفل فى الرحم أو بعد الولادة.

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