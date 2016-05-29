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المرصد السورى:مفاوضات حالية لإنهاء العصيان الجديد فى سجن حماة المركزى

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المرصد السورى:مفاوضات حالية لإنهاء العصيان الجديد فى سجن حماة المركزى المرصد السورى:مفاوضات حالية لإنهاء العصيان الجديد فى سجن حماة المركزى
ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن هناك مفاوضات تجرى حاليا بين سجناء محتجين فى سجن حماة المركزى وبين السلطات السورية لانهاء العصيان الجديد الذى بدأ أمس.

وأوضح المرصد السورى ـ حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) الأحد ـ أن المفاوضات الجارية حاليا تستهدف اطلاق سراح مدير السجن وقائد الشرطة فى المدينة وتسعة آخرين من عناصر الشرطة المحتجزين داخل السجن من قبل السجناء مقابل افراج السلطات عن مئات المعتقلين.

وكان المركز الاعلامى قد أفاد أمس بأن العصيان الجديد نتج عن تراجع السلطات عن اتفاقها بالإفراج عن المعتقلين، بل قررت إحالتهم إلى المحكمة للبت فى القضية، الأمر الذى يرفضه السجناء إذ يعتبرون المحاكمات "غير عادلة".

يذكر أنه تم التوصل لاتفاق مبدئى فى 8 مايو الجارى لإنهاء إضراب نحو 800 سجين معظمهم من المعتقلين السياسيين من شأنه أن يؤدى فى نهاية الأمر إلى العفو والإفراج عن المحتجزين دون اتهامات.
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