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المبعوث الأممى لليمن:نقترب من مبادىء محددة لاتفاق يرتكز على حل سياسى

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المبعوث الأممى لليمن:نقترب من مبادىء محددة لاتفاق يرتكز على حل سياسى المبعوث الأممى لليمن:نقترب من مبادىء محددة لاتفاق يرتكز على حل سياسى
قال المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد "إننا ﻧﻘﺘﺮب بمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية ﻣﻦ الاﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدىء ﻣﺤﺪدة لاﺗﻔﺎق ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳى.

وأضاف المبعوث الأممى- فى بيان له خلال الساعات الاولى من اليوم الأحد، أن المشاورات بين الأطراف اليمنية التى تعقد برعاية الامم المتحدة وتستضيفها دولة الكويت منذ 21 أبريل الماضى بدأت تحرز ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ ﻗﻀﯿﺔ الأﺳﺮى واﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ، مناشدا الأطﺮاف بالاﻟﺘﺰام ﺑﻮﻋﻮدھﻢ والاﻓﺮاج ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ الأﺷﺨﺎص ﻓﻲ الأﯾﺎم اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".

وأشار البيان إلى أن جلسات الامس من المشاورات اليمنية اليمنية ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻊ وﻓﺪ أﻧﺼﺎر ﷲ واﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒى اﻟﻌﺎم، لافتا إلى أنه ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ وآﻟﯿﺎت الاﻧﺴﺤﺎب وﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺴﻼح واﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻮار اﻟﺴﯿﺎﺳى واﺳﺘﻌﺎدة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘى طﺮﺣﮭﺎ اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص اﻟﻰ اﻟﯿﻤﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ وﻟﺪ اﻟﺸﯿﺦ أﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﺻﺒﺎﺣﯿﺔ وأﺧﺮى ﻣﺴﺎﺋﯿﺔ.

وأوضح البيان أن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء واﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﻦ ﺗﺤﺖ الإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﯾﺔ واﻟﻤﺤﺘﺠﺰﯾﻦ ﺗﻌﺴﻔﯿﺎ اجتمعت امس حيث ﺳﻠﻢ ﺧﻼﻟﮭﺎ وﻓﺪ أﻧﺼﺎر ﷲ واﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ الأﺳﺮى ﻋﻠﻰ أن ﯾﺴﻠﻢ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣى ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮫ الأحد، ﺣﺘﻰ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وإبداء ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﮫ ﻋﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻠﻒ.

ولفت البيان إلى تقديم المبعوث الأممى الشكر الخاص لرؤﺳﺎء اﻟﺪول اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﮭﻢ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﺠﮭﻮد الاﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ وﻗﺎل ولد الشيخ احمد " ﻧﺪاءات اﻟﯿﻤﻨﯿﯿﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼم ودﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ورؤﺳﺎء اﻟﺪول اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﮫ لاﺣﻼل اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ ﺗﺰﯾﺪﻧﻲ اﺻﺮارا ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻲ ﻛﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ، وﻋﻮدة اﻟﺴﻼم إﻟﻰ اﻟﯿﻤﻦ أوﻟﻮﯾﺘﻲ وأﻧﺎ واﺛﻖ أﻧﮫ أوﻟﻮﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎورات أيضا ".
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