إيطاليا تدعو لإبرام اتفاق أوروبى مع ليبيا بشكل عاجل لوقف تدفق المهاجرين

دعا وزير الداخلية الإيطالى أنجيلينو ألفانو، إلى إبرام اتفاق أوروبى مع ليبيا بشكل عاجل، لوقف تدفق المهاجرين بحراً من سواحلها إلى الدول الأوروبية.

وقال ألفانو- فى تصريح صحفى نشر اليوم- أنه على صعيد أزمة الهجرة، فإن جهود الإغاثة الجارية تؤكد الحاجة إلى اتفاق أوروبى عاجل مع ليبيا والدول الأفريقية منشأ الهجرة، لوقف تدفق المهاجرين بحراً".

وتابع قائلا: أنه "فى ليبيا توجد الآن حكومة، وبالتالى يجب إنجاز اتفاق جدى على وجه السرعة، يكون قادراً على وقف الهجرة عبر البحر".

وشدّد على ضرورة عودة المهاجرين "غير الشرعيين" إلى أوطانهم، وإنشاء معسكرات للاجئين فى أفريقيا"، موضحا أن تنفيذ عمليات الإنقاذ فى البحر أمر طيب، ولكن إذا لم تقم أوروبا بجهد فى أفريقيا من خلال تقديم المساعدات والدعم لبلدانها لتمنع خروج المهاجرين، فلن يكون هناك حل للأزمة".

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