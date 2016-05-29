نيللي كريم: أواصل تصوير «سقوط حر» حتى منتصف رمضان

تواصل الفنانة نيللي كريم، تصوير مسلسلها الجديد “سقوط حر”،حتى منتصف شهر رمضان، والمقرر عرضه مطلع رمضان المقبل.

وقالت “كريم”، بحسب ما نقلته وكالة انباء الشرق الأوسط، إنها ” تواصل تصوير المسلسل بشكلٍ مكثف ودون توقف، للانتهاء من الحلقات الأخيرة خلال النصف الأول من شهر رمضان”.

وأضافت “”أصور حاليًا عددًا من المشاهد الخارجية بمنطقة الهرم، لننتقل بعدها للتصوير في أماكن آخرى”.

تدور أحداث “سقوط حر”، حول سيدة مضطربة نفسيًا تواجه تهمة قتل زوجها وشقيقتها، وتجدها الشرطة مع أداة الجريمة، وبعد إلقاء القبض عليها تقرر المحكمة إدخالها مصحة نفسية، غير أنها تتعرض للعديد من المشكلات داخل هذه المصحة.

“سقوط حر”، من بطولة محمد فراج، فريال يوسف، أنوشكا، وفاء صادق، إنجي المقدم، أحمد جمال سعيد، سمر جابر، ونهى عادل، ومن تأليف مريم نعوم، وسيناريو وائل حمدي، وإخراج شوقي الماجري، ومن إنتاج جمال العدل.