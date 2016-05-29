ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها فى قنا

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن قنا من ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين بمركز قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط كلا من ممدوح م ت 50 سنة صاحب ثلاجة بدون ترخيص وإبراهيم م ح 33 سنة مندوب مبيعات وبحوزتهما 80 قرص جبنة رومى وزنت 800 كيلو جرام و19 كرتونة قشطة بالعسل بإجمالى 1140 عبوة و26 كرتونة قشطة بإجمالى 1560عبوة جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

جارى تحرير محضر بالواقعة بعد التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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